Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr befuhr eine 31jährige Frau mit ihrem Opel Corsa die Zweibrücker Straße in Richtung Innenstadt. Als sie in die Carl-Schurz-Straße einbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein weiterer Pkw hinter ihr hielt ebenfalls an. Der Dritte im Bunde, ein 21jähriger Fahrer einer Mercedes A-Klasse, wollte an den beiden stehenden Fahrzeugen vorbeifahren. Just in diesem Moment setzte die Corsafahrerin zum Abbiegen an, wodurch beide Fahrzeuge kollidierten. Der Mercedesfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im Nachgang ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

