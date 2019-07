Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch stellte eine 63jährige Frau gegen 16:30 Uhr ihr Fahrrad unverschlossen an einer Hauswand in der Fröhnstraße ab. Als sie 5 Minuten später aus dem Haus zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Es handelt sich um ein mehrere Jahre altes Damenrad der Marke Challenge mit weißem Rahmen und einem Einkaufskorb. Der ehemalige Neupreis betrug 200 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Fahrraddiebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

