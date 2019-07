Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am Dienstag musste gegen 13:00 Uhr ein Opel Agila auf dem Waldfriedhof an der Einmündung der Abfahrt der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens verkehrsbedingt anhalten. Aus Unachtsamkeit fuhr ein 28jähriger Fahrer eines Peugeot Partner auf den stehenden Pkw auf. Hierbei wurden die 54jährige Fahrerin und die 58jährige Beifahrerin des Opels leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 550 Euro.

