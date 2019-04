Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel - Brand von Strohballen

Am 08. April 2019 geriet gegen 12.28 Uhr in einem Putenstall am Forstweg bei Einstreuarbeiten das Streugut (zwei Rundballen Stroh) in Brand. Das Stroh konnte noch rechtzeitig aus dem Stall herausgefahren werden, sodass im Stall kein Feuer entstand. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel, welche mit vier Fahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort war, konnte die Rundballen ablöschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Cappeln - Garagenbrand

Am 08. April 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage an der Bokeler Straße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Cappeln, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort war, konnte den Brand löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt in der Elektronik der Garage nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am 06. April 2019, gegen 17.40 Uhr, an der Bahnhofsallee zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer stieß gegen einen geparkten Opel Insignia. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

