Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sattelauflieger entwendet

Am Montag, 08. April 2019, wurde durch bislang unbekannte Täter zwischen 00.00 und 08.00 Uhr ein Sattelauflieger entwendet, der auf einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße stand. Es handelt sich um einen blauen Auflieger mit dem Kennzeichen VEC-KB 486. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Samstag, 06. April 2019, 17.00 Uhr, und Montag, 08. April 2019, 07.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in Büroräumlichkeiten in der Getrudenstraße ein. Sie durchsuchten das Objekt nach Wertgegenständen und erlangten Bargeld. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lutten - E-Bike entwendet

Am Samstag, 06. April 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 09.30 und 18.15 Uhr ein E-Bike der Marke Ansmann, das am Bahnhof in Lutten abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Goldenstedt - Versuchter Einbruch in Bank

Am Montag, 08. April 2019, brachen bislang unbekannte Täter um 01.26 Uhr in eine Bank an der Hauptstraße ein. Die Täter waren dabei sich zu den Geschäftsräumen vorzuarbeiten, brachen die Tatausführung jedoch ab, ohne Diebesgut zu erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta - Reifen beschädigt

Zwischen Sonntag, 07. April 2019, 14.00 Uhr, und Montag, 08. April 2019, 08.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den hinteren rechten Reifen eines Seat Leon, der an der Großen Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Reifen zerstochen

Zwischen Sonntag, 07. April 2019, 18.00 Uhr und 08. April 2019, 00.00 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter zwei Reifen eines VW Caddy, der in der Straße Ovelgönne geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

