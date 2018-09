POL-MA: Eppelheim: Geldspielautomaten aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In einer Gaststätte in der Hauptstraße brachen in der Nacht zum Dienstag bislang unbekannte Täter die beiden Geldspielautomaten brachial auf und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wie sich die Täter Zugang zu dem Lokal verschafft haben, bedarf der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Am Dienstag stellten die Geschädigten den Einbruch fest und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, oder dem Polizeiposten Eppelheim, Tel.: 06221/766377, in Verbindung zu setzen.

