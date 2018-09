POL-MA: Weinheim: Autofahrerin kracht gegen Laternenmast - 49-Jährige kam zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus, Auto total beschädigt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Möglicherweise aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr eine Opel Astra-Fahrerin bei ihrer Fahrt in der Freiburger Straße das Bewusstsein und krachte mit ihrem Wagen gegen einen Laternenmasten. Die 49-Jährige war dann aber wieder ansprechbar, wurde vor Ort erstversorgt und zur weiteren Abklärung in das Weinheimer Krankenhaus eingeliefert.

Ihr Auto wurde total beschädigt und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die demolierte Laterne stürzte zudem auf einen Firmenzaun, so dass auch an diesem Schaden entstand.

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf über 15.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim war wegen Schmorgeruchs aus dem Motorraum ebenfalls hinzugezogen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell