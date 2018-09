POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Heidelberg-Wieblingen (ots) - Am Mittwoch gegen 06.25 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Ford Transit die Landesstraße 637 in Wieblingen in Richtung Bergheim.

An der Einmündung zum Grenzhöfer Weg bog er nach derzeitigem Ermittlungsstand nach links in den Grenzhöfer Weg ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi einer 42-Jährigen, die die Landesstraße 637 in Richtung Edingen befuhr.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die 42-jährige Audifahrerin kam mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus, konnte dieses aber bereits wieder verlassen.

