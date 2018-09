POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Mann brüllt herum und schubst Passanten, Geschädigte gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) - Am Dienstag gegen 14.15 Uhr machten Zeugen die Polizei auf einen 51-jährigen Mann aufmerksam, der zuvor in der Berliner Straße laut rumgeschrien und auch Passanten geschubst hätte. An der Haltestelle Feuerwehr habe der Mann auch eine Frau gestoßen, die daraufhin fast vom Fahrrad gefallen wäre. Die Frau wäre in Begleitung eines Kindes gewesen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht nun nach der bislang unbekannten Frau, diese möge sich bitte unter der Telefonnummer 06221 45690 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell