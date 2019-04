Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Einbruch in Bäckerei

Zwischen Samstag, 06. April 2019, 13.30 Uhr, und Sonntag, 07. April 2019, 05.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Kirchstraße ein. Sie dursuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, ohne Diebesgut zu erlangen. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 06. April 2019, kam es zwischen 13.30 und 15.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen geparkten VW Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 07. April 2019, kam es zwischen 18.00 und 18.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Bakumer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren eine geparkte Mercedes E-Klasse und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell