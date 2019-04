Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bösel - Einbruchdiebstahl aus Werkstatt

Zwischen Donnerstag, den 04.April 2019 und Sonntag, den 07.April 2019, brachen bislang unbekannte Täter eine Werkstatt in der Overlaher Straße auf und entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1675 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, den 07.April 2019, zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Aqua Ferrum in der Thüler Straße der PKW, Opel Corsa, durch bislang unbekannte Täter zerkratzt. Die genaue Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Thüle - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag, 06. April 2019, 20.00 Uhr, und Sonntag, 07. April 2019, 00.00 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Fahrerseite eines Audi A6, der in der Straße Im Birkengrün geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

