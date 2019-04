Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 06.04.2019 bis 07.04.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzungen - Am Samstag, 06.04.2019, gegen 04:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Bahnhofstraße in Cloppenburg. In deren Verlauf zog sich ein 35-jähriger Cloppenburger leichte Verletzungen zu. Eine 27-jährige Cloppenburgerin ging dazwischen und wurde ebenfalls durch einen Schlag verletzt. Der bislang unbekannte Täter wird als groß, etwa 1,90 Meter und von kräftiger Statur beschrieben.

Eine weitere Körperverletzung ereignete sich am Samstag, 06.04.2019, gegen 05:15 Uhr vor einer Diskothek in der Straße Industriezubringer in Cloppenburg. Als eine 18-jährige Cloppenburgerin in ein Taxi einsteigen wollte, wurde diese durch eine bislang unbekannte, männliche Person aus dem Fahrzeug gezogen und zu Boden geschubst. Als ein 19-jähriger Cloppenburger ihr zur Hilfe eilte, wurde dieser durch mehrere Personen ebenfalls zu Boden gebracht. Dort traten die Täter mehrfach auf den Cloppenburger ein. Anschließend flüchteten sie unerkannt in einem PKW. Beide Opfer wurden leicht verletzt. Eine Täterbeschreibung konnte nicht erlangt werden. Lediglich wurden diese über 20 Jahre geschätzt. Zeugen möchten sich bitte mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Körperverletzung - Schwere Verletzungen zog sich am Sonntag, 07.04.2019, gegen 02:20 Uhr ein 16-jähriger Cloppenburger zu, als er von fünf unbekannten Tätern in der Lange Straße in Cloppenburg gemeinschaftlich zusammengeschlagen wurde. Die Täter entkamen unerkannt. Die Ermittlungen dauern an. Auch hier nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 Zeugenhinweise entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung - Am Samstag, 06.04.2019, gegen 16:45 Uhr entleerten drei Cloppenburger Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren insgesamt fünf Feuerlöscher in einer Tiefgarage im Rathausweg in Cloppenburg. Angaben zur Schadenshöhe konnten bislang nicht erlangt werden. Gegen die Jugendlichen wurde ein Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Sachbeschädigung - In der Nacht von Freitag, 05.04.2019 auf Samstag, 06.04.2019, gegen 02:30 Uhr wurden in Löningen, St-Annen-Straße, von drei PKW die Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432-9500) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht - Am Samstag, 06.04.2019, um 11:50 Uhr ereignete sich in Molbergen auf der Cloppenburger Straße ein Auffahrunfall. Eine 41-jährige aus Ermke befuhr den Kreisverkehr auf der Cloppenburger Straße, als ein hinter ihr fahrender PKW auffuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Etwaige Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Molbergen (04475-1565) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall - Auf der B213 in Höhe Lastrup, Fahrtrichtung Löningen kam es am Samstag, 06.04.2019, gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Rastdorf geriet hier vermutlich aufgrund Übermüdung zunächst auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Clopenburg fest, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeuges erloschen und falsche Kennzeichen am PKW angebracht waren. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

