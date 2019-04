Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne-Wohnungseinbruchdiestahl Am Freitag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 22:30 Uhr gelangten unbekannte Täter in das Haus eines zu dieser Zeit aushäusigen 46jährigen Lohners, im Adenauerring. Die unbekannten Täter schlugen ein Loch in eine Terrassentürscheibe und durchwühlten alle Räume. Die Täter erbeuteten u.a. Laptops und Bargeld. Wer verdächtige Personen im Tatzeitraum in der genannten Straße gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Brand eines Wochenendhauses in Visbek Am Fr., d. 05.04.19 kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand eines unbewohnten Wochenendhauses in Visbek, OT Bonrechtern, Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand. Es entstand ein Schaden von ca. 75.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Brandortes gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung auf Abtanzball in Hausstätte Am 06.04.2019; gg. 02:57 Uhr, kam es auf einem Abtanzball in einer Gaststätte in 49456 Bakum/ OT Hausstette, zu mehreren Körperverletzungen. Ein stark angetrunkener 50-jähriger Bakumer schlug zwei Jugendliche nieder, nachdem er diese mehrmals verbal anging. Ein dazwischen gehender Vater wurde vom Täter noch an der Brille getroffen. Dem Täter wurde ein Platzverweis durch die eingesetzten Polizeibeamten erteilt. Da er jedoch diesen missachtete, wurde er in Gewahrsam genommen und dem PK Vechta zugeführt.

Körperverletzungen in Vechta/ Zeugen gesucht Am 06.04.2019; 02:15 Uhr, kam es durch einen 25-jährigen aus Vechta zu einer Körperverletzung im sog. Kneipenviertel der Stadt Vechta. Der Täter schlug einem dortigen Gaststättenbetreiber mit der Faust in Gesicht, nachdem dieser ihn aufforderte, seine Gaststätte zu verlassen. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Täter fußläufig und beging kurz darauf vor einer Gaststätte an der Bremer Straße in Vechta eine weitere Körperverletzung. Dort schlug der polizeilich bekannte Täter einem 32-jährigen aus Vechta ins Gesicht und wurde kurz darauf von den eingesetzten Polizeibeamten festgenommen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Zeugen des dortigen Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Pkw und unter BtM-Einfluß in Dinklage Am 05.04.19, 14.15 Uhr, wurde in Dinklage ein 22jähriger aus Lohne mit einem französischen Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw gar nicht mehr zugelassen war. Des Weiteren war der 22jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme war die Folge. Den 22jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Vechta Am 05.04.19, gg. 12.30 Uhr, wurde ein 30jähriger aus Vechta mit seinem Pkw in Vechta angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 30jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Er muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Dinklage Am 05.04.19, gg. 08.00 Uhr, wurde ein 32jähriger Dinklager mit seinem Pkw in Dinklage kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Auf ihn wartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfallflucht in Vechta -Zeugenaufruf !! - In der Zeit vom 03.04.2019, 19.30 h bis 04.04.2019, 18.30 h wurde die Schranke zur Einfahrt in das neue Parkhaus am Neuen Markt durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Zeugen des Vorfalls bzw. der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall in Goldenstedt Am Fr. 05.04.2019, gg. 19.30 h befuhr ein 35-jähriger aus Vechta mit einem Pkw Opel in Goldenstedt die Straße Zur Lieth in Rtg. Hauptstraße. An der Einmündung hielt er zunächst an. Als er dann auf die Hauptstraße in Rtg. Ortsmitte aufbog, übersah er den Pkw Opel eines 55-jährigen aus Goldenstedt, der dort in Rtg. Wildeshausen unterwegs war, so dass es zum Zusammenstoß der Pkw kam. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 5000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

