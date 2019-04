Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 05. April 2019 befuhren zwei Fahrradfahrer gegen 07.06 Uhr hintereinander den Radweg der Vördener Straße in Richtung stadteinwärts. Nachdem eine 32-jährige Dammerin nach Ankündigung ihres Überholvorganges in Höhe des unbekannten Fahrradfahrers war, scherte dieser nach links auf die Straße aus, sodass die 32-Jährige auf die Straße stürzte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt. Zu möglichen Sachschäden liegen derzeit keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell