Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe 05.04/06.04.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / OT Heinfelde - Diverse Einbruchdiebstähle aus Werkstatt

In der Nacht vom 04.04.2019, 23.00 Uhr auf den 05.04.2019, 06.00 Uhr, betreten bislang unbekannte Täter mehrere Grundstücke im Ortsteil Heinfelde. In einem Fall wird eine Werkstatt aufgehebelt und diverses Werkzeug entwendet. In zwei weiteren Fällen werden eine Werkstatt und eine Garage aufgesucht. Auch hier werden Werkzeuge entwendet.

Es entsteht ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen

Saterland - OT Strücklingen

Am Freitag, 05.04.2019, gegen 23.30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Barßeler mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Strücklingen, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt

Rückfragen bitte an:



PK Friesoythe

Telefon: 04491/9316-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell