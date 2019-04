Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 05.04.2019 bis 06.04.2019

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitag, 05.04.2019, gegen 11:45 Uhr ereignete sich in Cloppenburg auf der Fritz-Reuter-Straße ein Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Garrelerin und ein 22-jähriger Cloppenburger befuhren in genannter Reihenfolge mit ihren PKW, VW Golf und Ford Focus die Fritz-Reuter-Straße aus Richtung Löninger Straße kommend in Richtung Emsteker Straße. Als die Führerin des VW verkehrsbedingt mit ihrem Fahrzeug halten musste, erkannte der Führer des Ford dies zu spät und fuhr auf. Die Garrelerin zog sich bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Cloppenburg - Sachbeschädigung - Am Freitag, 05.04.2019, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurde an einem abgestellten VW (Krankenfahrzeug) an der Löninger Straße in Cloppenburg der linke Außenspiegel beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die etwaige Hinweise hierzu geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-115 melden.

