POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 06/07.04.2019

Verkehrsunfallflucht in Langförden

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 0:15 Uhr, befuhr ein Radfahrer in starken Schlangenlinien die Straße Diekmanns Esch in Langförden. Hierbei stieß er mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten PKW, verursachte Sachschaden, stürzte und konnte anschließend unerkannt vom Unfallort fliehen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in 49377 Langförden

Am Sa., 06.04.2019, gg. 14.30 h befuhr eine 42-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw VW Passat die B 69 von Vechta in Rtg. Oldenburg. In Langförden musste sie ihren Pkw in Höhe der dortigen Pastor-Meistermann-Straße wegen eines vor ihr nach links abbiegenden Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Dieses erkannte die nun nachfolgende beteiligte 30-jährige aus Goldenstedt nach eigenen Angaben aufgrund eines plötzlichen, heftigen Niesanfalls zu spät, so dass sie fast ungebremst auf den vor ihr stehenden Pkw auffuhr. Sowohl die Verursacherin selber als auch die 42-jährige und deren Beifahrer/Ehemann -42 J.- wurden leicht verletzt. An den Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von insgesamt ca.18.000 Euro !

Verkehrsunfall in Vechta mit leicht verletzter Person

Am Samstag den 06.04.2019 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 63-jährige Fahrzeugführer aus Vechta die Kolpingstraße. Er bog nach links in die Bahnhofstraße ein und übersah den entgegenkommenden 81-jährigen Osnabrücker. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Eine Insassin vom Pkw des Osnabrückers wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung infolge Trunkenheit, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Am 06.04.2019, gegen 18:10 Uhr, beschädigte der Fahrer eines VW Golf, beim Rückwärts ausparken, eine Steinmauer in 49377 Vechta/ OT Calveslage. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen abgelesen werden. Die Polizei konnte nach intensiver Fahndung den Pkw fahrender Weise antreffen. Bei dieser Kontrolle bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer. Bei dem 36- jährigen Polen ergab ein Atemalkoholtest 2,29 Promille. Eine Blutentnahme wurde auf der Dienststelle durchgeführt. Außerdem war der Unfallverursacher nicht im Besitz eines Führerscheines, denn der vorgezeigte polnische Führerschein erwies sich als Totalfälschung.

Als unbelehrbar erwies sich der Beschuldigte, da er gg. 21:50 Uhr nochmals mit seinem PKW in Vechta/ OT Langförden, unter dem Einfluss von Alkohol angetroffen wurde. Zu diesem Zeitpunkt ergab der Atemalkoholtest noch 1,76 Promille. Es erfolgte wiederum die Entnahme einer Blutprobe und Einleitung weiterer Strafverfahren sowie Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel.

Gefährliche Körperverletzung/ Sachbeschädigungen in Vechta

Am 06.04.2019; gegen 23:40 Uhr kommt es in einer Gaststätte im sog. Kneipenviertel der Stadt Vechta zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 53-jähriger aus Vechta drei Gäste schlägt und leicht verletzt. Der Täter wird der Gaststätte verwiesen und erscheint kurz darauf mit mehreren Personen wieder in der Gaststätte. Diese schlagen sogleich mit Schlagstöcken auf die Türsteher ein, welche leicht verletzt werden. Im weiteren verwüsten die Täter das Inventar der Gaststätte. Die Täter flüchten fussläufig in unbekannte Richtung. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen werden mehrere Personen durch die eingesetzten Polizeikräfte festgestellt, die vermutlich mit der Tat in Zusammenhang stehen. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430).

PKW-Aufbruch in Vechta

In der Nacht vom 06/07.04.2019 wurde in Vechta/ OT Holzhausen, ein PKW Audi durch Einschlagen der Seitenscheibe aufgebrochen. Im Anschluß wurde das Lenkrad sowie das Infotainmentsystem ausgebaut. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Wer Hinweise auf verdächtigte Personen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 06.04.2019; 15:40 Uhr, führte ein 25-jähriger aus Langförden seinen PKW in Langförden, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde dem Täter untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Trunkenheitsfahrten in Lohne

Am 06.04.2019; 10:30 Uhr, wurde ein 55-jähriger Dinklager mit seinem PKW in Lohne, Klapphakenstraße festgestellt, welcher noch unter Restalkohol von 0,76 Promille stand. Es folgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren und die Untersagung der Weiterfahrt. Am 06.04.2019; 23:55 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife eine 53-jährige Lohnerin mit ihrem PKW auf der Voßbergstraße in Lohne kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass diese stark alkoholisiert war, so dass eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

