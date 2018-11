POL-DO: Frau von unbekannten Männern angegangen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1574

Die Dortmunder Polizei sucht Zeugen, die am Samstag (24. November) einen Übergriff auf eine 30-jährige Dortmunderin im Bereich der Kampstraße gesehen haben.

Die Dortmunderin traute sich direkt nach dem Vorfall einer Freundin an, die umgehend die Polizei alarmierte.

In der heutigen Vernehmung konnten die Angaben der Frau noch einmal konkretisiert werden. Demnach soll sich am Samstagabend Folgendes ereignet haben: Gegen 21 Uhr ging die Dortmunderin vom Westenhellweg kommend in Richtung Hauptbahnhof. Im Bereich der Kampstraße / Friedhof (kurz nach denTreppenstufen neben der Reinoldikirche) soll ein unbekannter Mann sie angesprochen und nach Feuer gefragt haben. Plötzlich kam ein Zweiter hinzu und ergriff sie von hinten an den Armen, bis sie auf dem Boden lag. Die Frau wehrte sich heftig mit Tritten und Schlägen und sie schrie laut um Hilfe. Vermutlich verschreckte dies die Männer, so dass sie von ihr abließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Beschrieben wurden die Männer als: Größer als 174 cm, sie sprachen gebrochenes Deutsch, vermutlich osteuropäischer Herkunft.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die zwei unbekannten Männer geben können. Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441 entgegen.

