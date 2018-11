POL-DO: Fußgänger auf der Konrad-Adenauer-Straße in Lünen angefahren

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1571

Auf der Konrad-Adenauer-Straße in Lünen sind am Samstag (24. November) zwei Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Einer der beiden wurde dabei schwer verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt gegen 18.40 Uhr fuhr ein 84-Jähriger aus Oer-Erkenschwick mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Norden. An einer Fußgänger-Ampel etwa in Höhe der Turnhalle des dortigen Berufskollegs wollten zwei Lüner (28 und 37) die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und den beiden Männern. Der 28-Jährige wurde dadurch zu Boden geschleudert und verletzt. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Vogt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell