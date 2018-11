POL-DO: Autodieb verfolgt und gemeinsam mit Polizei selbst gestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1570

Gemeinsam mit der Polizei hat ein 46-jähriger Dortmunder den Dieb seines Autos verfolgt und schließlich auch gestellt.

Ereignet hatte sich der Diebstahl gestern Morgen (25. November) in der Früh auf einem Tankstellengelände an der Evinger Straße.

Ein 46-jähriger Zeitungsbote gab um kurz vor 5 Uhr die Zeitungslieferung in der Tankstelle ab. Diesen unbeobachteten Moment nutzte ein unbekannter Mann: Er hüpfte in den Wagen, in dem der Fahrzeugschlüssel noch steckte, und fuhr mit dem Auto davon.

Der Besitzer des Suzuki reagierte umgehend: Er schnappte sich ein wartendes Taxi und wies den Fahrer an, seinem eigenen, gestohlenen Auto zu folgen. Von unterwegs alarmierte er die Polizei.

Gemeinsam mit den Streifenwagen gelang es dem Taxifahrer, den Suzuki auf der Evinger Straße in Höhe der Lothringer Straße zu stellen. Ein Fluchtversuch, bei dem der Autodieb auf den 46-jährigen Besitzer, der bereits ausgestiegen war, zusteuerte, misslang. Der Dortmunder rettete sich durch einen Sprung zur Seite.

Den Polizeibeamten gelang es, den Wagen zu stoppen, die Fahrertür des Autos aufzureißen und den Schlüssel zu entfernen. Es folgte die Festnahme des etwas desorientierten Fahrers. Weil er Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum aufwies, folgten Blutproben.Freiwillige Betäubungsmittel- und Atemalkoholtests hatte er zuvor abgelehnt.

Anschließend wurde der 41-jährige Dortmunder dem zentralen Polizeigewahrsam zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell