POL-DO: Versuchter Überfall auf Restaurant an der Streinstraße in Lünen - Zeugen gesucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1568

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend (23. November) versucht, ein Restaurant an der Steinstraße in Lünen zu überfallen.

Den ersten Zeugenangaben zufolge betrat der Unbekannte gegen 21.30 Uhr das Restaurant an der Kreuzung zur Löwen-Köster-Straße. Er bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Dieser versuchte jedoch den Mann aus dem Lokal herauszudrängen, so dass eine Rangelei entstand. Kurz darauf flüchtete der Täter ohne Beute nach draußen. Den Zeugenaussagen nach stieg er an der Löwen-Köster-Straße offenbar in ein Auto, das dann in Richtung Cappenberger Straße davon fuhr.

Der Mitarbeiter wurde bei der Rangelei leicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Mütze. Sein Gesicht hatte er größtenteils mit einem gräulich-cremefarben gemusterten langen Tuch verdeckt. Er soll ein rundliches Gesicht gehabt haben und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Nach der Tat stieg er demnach in einen älteren schwarzen Sportwagen von Mercedes.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Täter und/oder dem Fluchtfahrzeug machen können. Bitte melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

