POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Brandstiftung am Westenhellweg

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1569

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus am Westenhellweg in der Nacht zu Samstag (24. November) sucht die Polizei Zeugen.

Polizei und Feuerwehr waren gegen 0.25 Uhr alarmiert worden. An einem Mehrfamilienhaus an der Ecke zur Petergasse stellten sie eine Rauchentwicklung fest und fanden im Hausflur im Erdgeschoss augenscheinliche Holzreste, die brannten.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Bewohner wurden nicht verletzt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro.

Sie sucht nun Zeugen, die im Bereich des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

Hinweis an alle Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Pressemeldung stellen Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten der Pressestelle, ab Montag um 7 Uhr, unter den bekannten Rufnummern.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Vogt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell