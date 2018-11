POL-DO: Unfall auf der Autobahn - zwei Leichtverletzte, hoher Sachschaden und Stau

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1572

Bei einem Unfall auf der A 45 in Fahrtrichtung Dortmund, in Höhe der Tank- und Rastanlage Sauerland-Ost, verletzten sich ein Mann und seine Tochter am gestrigen Sonntag (25. November) glücklicherweise nur leicht.

Um 15:50 Uhr prallte ein 27-jähriger Dortmunder mit seinem BMW auf das Heck des vorausfahrenden Skoda. Dieser geriet daraufhin ins Schleudern, drehte sich mehrfach und prallte ein- bis zweimal gegen die Schutzplanken. Durch die Wucht des Aufpralls riss der Motorblock aus der Verankerung und schleuderte über die Fahrbahn. Trümmerteile schleuderten auch auf die Gegenfahrbahn in Richtung Frankfurt. Der Fahrer des Skoda, ein 38-Jähriger aus Wetter, und seine achtjährige Tochter verletzten sich bei dem Unfall. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Der 27-jährige BMW Fahrer gab an, vermutlich nicht rechtzeitig erkannt zu haben, dass sein Vordermann bremst. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers kam es zum Unfall.

Bei dem Unfall wurden der BMW und der Skoda schwer beschädigt, einige weitere Fahrzeuge zogen sich Beschädigungen durch das Überfahren von Trümmerteilen zu.

Die A 45 wurde für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn gesperrt.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf weit über 20.000 Euro.

