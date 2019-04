Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Geldautomat aufgebrochen

Zwischen Sonntag, 07. April 2019, 11.15 Uhr, und Montag, 08. April 2019, 06.05 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der Memelstraße an. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen dortigen Geldautomaten. Die Täter konnten eine unbekannte Menge Bargeld erbeuten und vom Tatort flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Essen (Oldbg.) - Einbruch in Verbrauchermarkt

Zwischen Sonntag, 07. April 2019, 11.30 Uhr, und Montag, 08. April 2019, 04.55 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der Alte Cloppenburger Straße ein. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich eine unbekannte Menge Bargeld. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigungen im Dorfpark

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Sonntag, 07. April 2019, drei Bänke im Dorfpark Molbergen. Zwei der Bänke wurden aus ihren Verankerungen gerissen. Die dritte Bank wurde vermutlich im Dorfteich versenkt. Des Weiteren wurden eine Lampe sowie der dortige Kletterturm beschädigt. Vor einer Gaststätte an der Peheimer Straße wurden außerdem zwei Verkehrszeichen abgeknickt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell