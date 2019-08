Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kradfahrer bei Unfall in Dorum schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am Sonntagnachmittag (11.08.2019) ereignete sich gegen 15 Uhr in Dorum ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Hude fuhr auf der Straße Dorumer Niederstrich (K68) in Richtung Dorum-Neufeld. In einer scharfen Linkskurve verlor er vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Kawasaki Ninja. Die Maschine rutschte in den Seitenraum und kam in einem derzeit nicht wasserführenden Graben zum Liegen. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Kawasaki musste mit einem Kran geborgen werden.

++++++++

Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven. Eine 33-jährige Renault-Fahrerin touchierte am Montag (12.08.2019) gegen 11 Uhr "Auf dem Delft" beim rückwärts Ausparken einen VW Passat, dessen 41-jähriger Fahrer zeitgleich rückwärts fuhr, um zu wenden. Es entsteht Sachschaden an beiden beteiligten Pkw. Aufgrund widersprüchlicher Angaben bittet die Polizei Unfallzeugen, sich zu melden (Tel.: 04721 / 5730).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell