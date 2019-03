Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei auf der Suche nach Räuber und Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0343

Die Dortmunder Polizei sucht den Räuber und Zeugen nach einem versuchten Raub auf einen Discounter an der Geismerg in Dortmund-Scharnhorst am vergangenen Samstag (23. März).

Um kurz vor 20 Uhr hatte der unbekannte, maskierte Mann den Laden betreten. Er ging zielgerichtet auf die Kasse zu und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld.

Zwei Angestellte (41 und 43 Jahre) und eine Kundin (52) befanden sich zu dieser Zeit im Kassenbereich, ein weiterer Kunde (23) im hinteren Bereich des Geschäfts.

Als sich die Angestellten weigerten, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen, verließ der Mann den Discounter unverrichteter Dinge. Er ging auf der Straße Geismerg in Richtung Norden davon. Er wurde beschrieben als ca. 170 bis 180 cm groß, schlank, helle Hautfarbe und bekleidet mit einer schwarzen Sweaterjacke. Zudem trug er eine schwarze Sturmmaske und soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Zeugen melden sich bitte unter 0231 - 132 7441 bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell