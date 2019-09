Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagabend (07.09.2019) in der Leobener Straße ein geparktes Auto gestreift und ist anschließend unerkannt geflüchtet. Der Unbekannte fuhr offenbar zwischen 17.00 Uhr und 18.20 Uhr in der Leobener Straße von der Oswald-Hesse-Straße kommend Richtung Stuttgarter Straße. Etwa auf Höhe der Hausnummer 21 streifte er den ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten BMW X7 eines 57-Jährigen und flüchtete anschließend. Der Schaden am BMW dürfte nach ersten Schätzungen rund 3.500 Euro betragen. Das unbekannte Fahrzeug müsste linksseitig beschädigt sein, unter anderem ist das linke Rücklicht offenbar gesplittert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

