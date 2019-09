Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: alleinbeteiligter Verkehrsunfall, Fahrer verletzt sich nur leicht

Isenbüttel/Ausbüttel (ots)

Am heutigen Morgen des 05.09.2019 kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 18-jähriger Gifhorner geriet mit seinem roten Skoda Octavia auf der K66 von Isenbüttel nach Ausbüttel fahrend am Ende einer Linkskurve leicht in den rechten Randstreifen der Fahrbahn. Durch das Anschließende Gegenlenken geriet der Fahranfänger ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er überschlug sich mehrfach. Er kann von Glück sprechen, dass er sich nur leicht verletzte. Der Pkw hingegen erlitt einen Totalschaden. An dieser Stelle weist die Polizei erneut darauf hin, dass es in solchen Situationen das Wichtigste ist, einen kühlen Kopf zu bewahren, abzubremsen und nicht gegenzulenken. So kann man den Schaden für sich und andere Minimieren und riskiert nicht, in den Gegenverkehr zu geraten. Zudem sollte sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit gehalten werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell