Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlener PKW aufgefunden

Brücken (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 06.08.19 teilte ein Anwohner aus Brücken mit, dass in der Bergstraße seit mehreren Tagen ein fremder PKW (grauer Mercedes-Benz) stehe, welcher am Reifen beschädigt sei. Wie sich später herausstellte, wurde der PKW am 02.08.19 in Baumholder entwendet und von den unbekannten Tätern in Brücken zurückgelassen. Der PKW wurde sichergestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373-822-111 oder per Email an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

