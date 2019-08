Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Polizei kontrolliert Brummifahrer

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag führten Beamte der Schwerverkehrsüberwachung an der A6 auf dem Parkplatz "Schweinsdell" eine mehrstündige Verkehrskontrolle durch. Das besondere Augenmerk der Beamten galt den Lkw-Fahrern und ihren Fahrzeugen. Unterstützt wurden sie von Kräften der Polizeidirektionen Kaiserslautern und Pirmasens, des Landeskriminalamtes, der Zollfahndung, des Sonderabfallmanagements Mainz und Mitarbeitern der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd. Bei 31 kontrollierten Beförderungseinheiten kam es zu 20 Beanstandungen. Neben 18 Bußgeldverfahren wegen nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung wurden auch 5 Berichte an die Gewerbeaufsichtsämter und das Bundesamt für Güterverkehr wegen Verstößen gegen Lenk- und Ruhezeiten gefertigt. Gegen 6 Firmeninhaber wurden Verfahren der Vermögensabschöpfung eingeleitet und 13 Lkw-Fahrern wurde die Weiterfahrt zum Teil wegen erheblicher technischer Mängel an ihren Fahrzeugen oder nicht gesicherter Ladung untersagt. In 2 Fällen wurden Sicherheitsleistungen einbehalten.

