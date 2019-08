Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weitere Zeugen für schweren Motorradunfall gesucht

Wiesweiler (ots)

Zum Verkehrsunfall vom Sonntag mit einem verstorbenen Motorradfahrer suchen die Ermittler weitere Zeugen. Am Sonntag, um 12:50 Uhr, war der Motorradfahrer auf der B 420 zwischen Lauterecken und Wiesweiler mit einem PKW kollidiert. Die beiden Fahrzeuge waren zuvor in die gleiche Fahrtrichtung durch Lauterecken in Richtung Wiesweiler/Kusel gefahren. Der Autofahrer wollte an den ersten Häusern vor der Ortslage Wiesweiler nach links auf ein Grundstück abbiegen. Nach Angaben von bereits festgestellten Zeugen hätten die beiden ersten Fahrer einer vierköpfigen Motorradfahrer-Gruppe bereits vor der Unfallstelle einen anderen Wagen überholt. Dieser helle PKW (eventuell ein Cabrio), müsste ebenfalls in Richtung Kusel fahrend, unmittelbar nach dem Zusammenstoß in der Nähe der Unfallstelle gewesen sein. Zudem wäre im gleichen Zeitfenster ein blauer PKW (evtl. Kombi) in Richtung Lauterecken gefahren. Auch die Insassen dieses Autos könnten den "abbiegenden PKW" sowie die "beiden Motorradfahrer" wahrgenommen haben. Die Polizei bittet letztlich auch jeden weiteren Zeugen, der zu dem Unfallereignis sachdienliche Hinweise machen kann, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110 zu melden.

