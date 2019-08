Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Altenglan (ots)

Am 05.08.2019, in der Zeit zwischen 17.00h und 17.30h, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Austraße parkenden grauen Opel. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich ordnungsgemäß um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell