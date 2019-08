Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntag, gegen 20:15 Uhr, befuhr der Fahrer eines Kleinkraftrades die Kreuznacher Straße in Rockenhausen aus Richtung Stadtmitte kommend. Dieser sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei versuchte er sich dieser zu entziehen indem er auf dem Bürgersteig wendete um anschließend wieder entgegengesetzt in die Kreuznacher Straße einzufahren. Hierbei kam es zum Unfall mit einem schwarzen Mercedes. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde auf dessen Motorhaube geschleudert. Anschließend flüchtete er zu Fuß von der Unfallstelle und ließ das nicht versicherte Kleinkraftrad zurück. Der Fahrer dürfte ca. 18-25 Jahre alt, ca. 1,80m groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Zum Unfallzeitpunkt war er mit einem schwarzen Schutzhelm einem schwarzen Kaputzenpullover mit weißer Schrift sowie kurzen Hosen bekleidet.

Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizei Rockenhausen unter Tel.: 06361-9170.

