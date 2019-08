Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntag, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein dreiundvierzigjähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad die B420 in Obermoschel. Offensichtlich aufgrund von vorherigem Alkoholsums kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Das Kleinkraftrad wurde seitens des Mannes ohne Helm, Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz geführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell