POL-MA: Mannheim/Innenstadt: Betrunkene Fahrradfahrerin verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Am Samstagabend, verursachte in der Mannheimer Innenstadt eine betrunkene Radfahrerin einen Verkehrsunfall, in dessen Anschluss sie von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 17.50 Uhr befuhr eine 22 jährige Mazda Fahrerin die Straße zwischen den Quadraten U3 und T3. An der Kreuzung zum Quadrat T2 musste die Mazda Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Als sie ordnungsgemäß anfuhr krachte von links eine Radfahrerin in ihren Pkw. Die 40 jährige Radfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden, verletzte sich jedoch nur leicht. Als die Pkw-Lenkerin die Polizei verständigen wollte flüchtete die Unfallverursacherin von der Unfallörtlichkeit. Sie konnte jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich des Hans-Böckler Platzes festgestellt und festgenommen werden. Durch die festnehmenden Beamten wurde bei der Unfallverursacherin erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,56 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war sie in Besitz von ca. 3 g Marihuana. Sie muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Am Pkw ihrer Unfallgegnerin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1300,- Euro

