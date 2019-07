Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unwetter im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg (ots)

Die Polizei musste am Samstagabend zwischen 21.50 Uhr bis etwa Mitternacht zu 35 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Eine Gewitterfront mit Starkregen entlud sich hauptsächlich im Stadtbereich Heidelberg. Es liefen mehrere Unterführungen voll, weswegen diese unpassierbar waren und längere Zeit gesperrt wurden. Ein Pkw, der versuchte eine solche vollgelaufene Unterführung zu durchfahren, blieb stecken und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Kurzzeitig wurde auch der Straßenbahnverkehr in Richtung HD-Kirchheim eingestellt. Mehrere Bäume hielten dem Sturm nicht stand und mussten durch die Feuerwehr von der Straße entfernt werden. Bislang sind der Polizei Sachschäden in Höhe von ca. 25.000 Euro bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Daniel Damato

Telefon: 0621 / 174 - 0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell