Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Versuch sich beißende Hunde zu trennen in die Wade gebissen

Heiligkreuzsteinach (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, ging eine 55 Jährige in Heiligkreuzsteinach-Eiterbach mit ihrem Hund, einem Appenzeller, spazieren. Im Bereich des dortigen Campingplatzes traf sie auf eine, auf einer Parkbank sitzende, 51 Jährige mit ihrem tschechischen Wolfshund. Diesen hatte sie nur unzureichend an der Parkbank festgemacht, so dass es ihm gelang sich loszureißen. Beide Hunde gerieten in der weiteren Folge in eine Rauferei, bei welcher der angeleinte Appenzeller leichte Bissverletzungen davon trug. Die 55 jährige Hundeführerin versuchte die Hunde zu trennen, um Schlimmeres zu verhindern. Bei dem Versuch wurde sie von dem tschechischen Wolfshund in die Wade gebissen und nicht unerheblich verletzt. Ihre Verletzungen wurden in einer Klinik behandelt. Die Besitzerin des tschechischen Wolfhundes muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell