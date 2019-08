Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Cannabis bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Meisenheim (ots)

Ein süßlicher Geruch aus dem kontrollierten PKW bewegte die Polizeistreife zu einer intensiveren Kontrolle von Fahrzeug und Insassen. Die Beamten hatten den Wagen am späten Sonntagabend in der Straße Obertor angehalten. Schließlich wurde vom Beifahrer eine Tüte mit einer grün-bräunlichen Substanz, vermutlich Cannabis sowie ein Grinder übergeben. Die kleine Menge wurde sichergestellt. Beim Fahrer ergaben sich keine Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, so dass die Gruppe ihre Fahrt ohne das Rauschgift fortsetzen konnte.

