Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hühner entwendet

Niederalben (ots)

In der Nacht vom 04.08. auf den 05.08.2019 brachen bislang unbekannte Personen in einen Hühnerstall ein und entwendeten 19 Hühner der "Easteregg"-Rasse. Die Besonderheit an den Hühnern ist, dass sie bunte Eier legen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

