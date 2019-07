Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unterschlagung von hochwertigen Fahrrädern

Holler (ots)

Am Freitag, den 05.07.2019 im Zeitraum von 12:30-12:45 Uhr unterschlugen zwei vermutlich osteuropäische Täter in einem Fahrradgeschäft in Holler zwei Pedelecs im Rahmen einer Probefahrt. Die unbekannten Täter kehrten nach der vereinbarten Probefahrt nicht mehr zu dem Fahrradgeschäft zurück. Zuletzt wurden sie gesehen, als sie in der Lindenstraße in Holler unterwegs waren. Die Polizeiinspektion Montabaur (02602/92260) bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug.

