Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht-Unfallflucht.

Siershahn (ots)

Am Mittwoch, den 03.07.2019 im Zeitraum von 14:30 bis 19:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz der Firma Steuler in Siershahn zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren das Fahrzeugheck des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Montabaur, Tel. 02602/9226-0, in Verbindung zu setzen.

