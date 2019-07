Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verletzung des Briefgeheimnisses/Unterschlagung im Dienstgebiet der PI Montabaur

Montabaur (ots)

In diesem Jahr wurden hiesiger Dienststelle eine Vielzahl von Straftaten bezgl. der Verletzung des Briefgeheimnisses/Unterschlagung bekannt. Die Briefe wurden alle in die Briefkästen geworfen bzw. in den Postfilialen abgegeben. Die Briefe wurden aufgeschnitten, der Wertinhalt entnommen und teilweise wieder verklebt. Bei den Örtlichkeiten handelt es sich um Neuhäusel, Eitelborn und Simmern.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wurden sie selbst geschädigt oder können sie Hinweise auf den Täter geben? Dann melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Montabaur. Tel: 02602-9226-0

