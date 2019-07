Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbrüche im Hain

Diez (ots)

In der Nacht um 04.07.2019 drangen unbekannte Täter in die Gaststätte der Minigolf-Anlage und in die Gaststätte des angrenzenden Tennisclub Diez ein. Am Tatort der Minigolf-Anlage wurde eine rückwärtige Metalltür aufgehebelt und Lebensmittel entwendet. Beim Tennisclub wurde die Eingangstür aufgehebelt, entwendet wurde hier nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06432-6010 an die Polizeiinspektion Diez zu wenden.

