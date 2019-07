Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Aufbrüche von Zigarettenautomaten

Montabaur (ots)

Im Zeitraum vom 09.05.19 - 26.6.19 wurden insgesamt drei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Bei den Tatorten handelt es sich um die Alleestraße 13 in Montabaur, um die Sayntalstraße 5 in Freilingen sowie um die Bornstraße 15 in Hundsangen. Für die Taten wurde u.a. eine Flex benutzt. Es ist ein Gesamtschaden von 5500 Euro entstanden. Die Polizei Montabaur bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den/die Täter vielleicht beobachtet und kann u.U. Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug geben?

