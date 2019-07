Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Montabaur (ots)

Am Mittwoch, den 03.07.2019 parkte die Geschädigte ihren Renault Clio zwischen 17 und 20 Uhr im Wendehammer der Marsstraße in Montabaur. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie eine Beschädigung in Höhe des Türgriffs der Fahrertür fest. Es konnte roter Fremdlack festgestellt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

