POL-LIP: Lippe. In eigener Sache ... Wechsel in der Pressestelle der Polizei.

Lippe (ots) - Nach nunmehr einundzwanzigeinhalb Jahren als Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Lippe und über vierundvierzig Dienstjahren heißt es jetzt für mich "Goodbye" zu sagen, denn das berufliche Soll ist erfüllt. Es liegt eine (Medien-) Zeit hinter mir, an die ich mit Freude zurückdenke. Damit meine ich nicht die zum Teil schrecklichen und tragischen Anlässe, sondern die vielen Gespräche mit den verschiedenen Redaktionsangehörigen und mit den vielen Bürgerinnen und Bürgern. Die Dialoge waren sehr aufschlussreich für mich und haben den Spaß und die Motivation in meiner Tätigkeit konstant hoch gehalten. Die Unterhaltungen, Diskussionen, Interviews pp. sind aus meiner Sicht fair, konstruktiv und sachlich gewesen. Dafür möchte ich mich bei ALLEN ausdrücklich bedanken. Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich bin froh, dass die Zeit rum ist. Im Gegenteil, ich werde die Kontakte sicher vermissen, weil es eine Zeit war, in der auch ich noch einiges lernen konnte. Ich wünsche Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, alles Gute für die Zukunft. An die Lipperinnen und Lipper habe ich die Bitte, IHRE Polizei weiter zu unterstützen und mit sachdienlichen Hinweisen zu versorgen. Die zigtausend Zeugenaufrufe aus den vergangenen zwei Jahrzehnten haben in ganz vielen Fällen aufgrund IHRER Rückmeldungen und Hinweise maßgeblich zur Aufklärung von Straftaten und sonstigen Verstößen beigetragen. Dafür auch von mir aus ein ganz herzliches Dankeschön! Ab Montag (17. Dezember) werden Sie von Dr. Laura Merks und Lars Ridderbusch mit den "Polizeiinformationen" versorgt. Beide sind unter der bekannten Rufnummer zu erreichen. Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und selbstverständlich auch einen guten Übergang ins neue Jahr. So long und machen Sie`s gut.

