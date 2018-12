POL-LIP: Bad Salzuflen. 1.000 Euro Sachschaden ...

Lippe (ots) - ... ist an einem Opel Insignia entstanden, der am Sonntag in Höhe der Grabenstraße 12 stand. Der Opel parkte am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Arminstraße als sich die Kollision ereignete. Zeugen beobachteten gegen 18.00 Uhr einen Quad-Fahrer, der mit seinem Gefährt aus Richtung Osterstraße kam und zunächst hinter dem geparkten Opel hielt, um dem Gegenverkehr den Vorrang zu gewähren. Beim Anfahren gab der Fahrer offensichtlich zu viel Gas, denn die Vorderräder hoben ab, so dass das Vierrad für einen Augenblick außer Kontrolle geriet und gegen den Opel schlug. Nach der Kollision haute der Quad-Fahrer ab, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Polizei liegt mittlerweile ein Teilkennzeichen des Fahrzeugs vor. Es ist mit einer Herforder Zulassung versehen. Weitere Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

