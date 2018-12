POL-LIP: Kalletal. Überschlagen.

Lippe (ots) - Ein 18-jähriger junger Fahrer hat sich am Sonntagmittag auf der Herbrechtsdorfer Straße überschlagen. Er und seine gleichaltrige Mitfahrerin mussten anschließend ambulant im Klinikum behandelt werden. Der junge Fahrer war gegen 13.15 Uhr in Richtung Herbrechtsdorfer Straße außerhalb geschlossener Ortschaft unterwegs, als er etwa in Höhe der Einmündung "Hellberg" die Kontrolle über seinen Opel verlor. Das Fahrzeug brach aus und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld. Beide Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon. Am älteren Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

