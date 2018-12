POL-LIP: Schieder - Schwalenberg. Feuer im Schuppen durch brennende Mülltonne.

Lippe (ots) - Feuerwehr und Polizei rückten am Sonntagvormittag in die Hauptstraße nach Wöbbel aus. In einem Schuppen neben dem Wohnhaus war ein Feuer ausgebrochen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Brand in einer Kunststoffmülltonne entstanden ist und zwar durch entsorgte Kaminofenasche. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff, so dass in dem Schuppen nur Verrußungen entstanden. Die Polizei appelliert: Entsorgen Sie Ofen- oder Kaminasche zunächst unbedingt in Metallbehältern und lassen Sie diese erst einmal im Freien abseits von brennbaren Materialien stehen und komplett auskühlen. Versteckte und nicht sichtbare Glutnester können noch nach 48 Stunden (!) leicht entflammbare Materialien entzünden und sich so schnell zu einem ausgewachsenen Feuer ausbreiten.

