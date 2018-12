POL-LIP: Detmold - Radfahrerin leicht verletzt

Lippe (ots) - (LW) Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Samstag gegen 11.25 Uhr eine Radfahrerin leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es, als der 81-jährige Fahrer eines VW vom Hasselter Platz aus nach rechts in die Richthofenstraße abbiegen wollte und dabei die neben ihm auf dem Radweg in Richtung Behringstraße fahrende 23-jährige Detmolderin übersah. Diese konnte die Kollision mit dem Pkw nicht mehr vermeiden und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Der Einsatz eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 1000 Euro.

